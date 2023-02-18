جامعة القاهرة تعلن عن جوائز مالية لمسابقة الشطرنج.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة، عقد دورة تدريبية عن كيفية كتابة الموضوعات الصحفية في عصر التحول الرقمي، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 مارس 2023 بقاعة المنوعات بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية.

كما تعقد جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة حول «تنمية مهارات الاتصال وفن التعامل»، يوم الاثنين 6 مارس المقبل، بقاعة إعداد القادة بالمدينة الرياضية، إضافة إلى تنظيم مسابقة للشطرنج بمركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية خلال الفترة 5-9 مارس 2023، وسيجري تخصيص جوائز للطلاب الخمسة المتميزين، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 600 جنيه، والثاني 550 جنيها، والثالث 500 جنيه، والرابع 450 جنيها، والخامس 400 جنيه، ويجري التقديم للمسابقة بإدارة النشاط الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية

وتأتي هذه الأنشطة تحت إشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص الجامعة على تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية والندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية.

اكتساب خبرات جديدة

وتهتم جامعة القاهرة بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.