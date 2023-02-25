القصة الكاملة لإدانة سعد لمجرد بالاعتداء على فتاة في فرنسا

يبحث الجمهور عن تفاصيل القصة الكاملة لإدانة سعد لمجرد بتهمة الضرب والاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية، وصدور حكم بالسجن 6 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 375 ألف يورو، ومنعه من دخول فرنسا لمدة 5 أعوم بعد قضاء العقوبة، وتم إيداعه في السجن بعد صدور الحكم فورا بينما يتبقى أمامه 10 أيام للاستئناف على الحكم.

وتعود تفاصيل القصة الكاملة للفنان سعد لمجرد لعام 2016، عندما تعرف على فتاة تدعى «لورا» بعد إحياء حفل في العاصمة الفرنسية باريس، والتي كان تبلغ وقتها الـ 20 من عمرها، وقالت الفتاة الفرنسية في شهادتها أمام المحكمة أن المطرب المغربي اصطحبا إلى محل إقامته في فندق بشارع الشانزلزيه قبل أن يعتدي عليها بعد ذلك، وفقا لروايتها التي نشرها موقع «سكاي نيوز عربية».

القصة الكاملة لأزمة سعد لمجرد في فرنسا

وألقت القوات الفرنسية القبض على سعد لمجرد بعد تلك الواقعة، وقضى فترة في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة في 2017، مع شرط وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح في أبريل 2019، ولكن في عام 2021 أعادت المحكمة القضية إلى الجنايات بعد ما وجدت انطباق توصيف «اغتصاب» على القضية.

وفي يوم الجمعة الماضية بدأت محاكمته في تلك القضية بمحكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجنه لمدة 7 سنوات ومنعه من دخول فرنسا، واتفق سعد لمجرد مع الفتاة في الجزء الأول من الشهادة إلا أنه نفى تماما الاعتداء عليها، وقال خلال شهادته أنها «فهمت الأمر بشكل خاطئ».

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ولم تكن تلك قضية الاعتداء هي الأولى التي يواجهها سعد لمجرد، حيث تم القبض عليه للمرة الأولى في ولاية نيويورك الأمريكية عام 2010 بتهمة الاشتباه بضرب سيدة والاعتداء عليها، كما اتهم بالاعتداء على شابة فرنسية في المغرب عام 2015، وتعرض للسجن خلال عام 2018 في فرنسا بتهمة الاعتداء على فتاة في مدينة سان تروبيه، وخرج بعد ما دفع كفالة بلغت 150 ألف يورو.