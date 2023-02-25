«النواب العراقي»: لابد من قرار نهائي بعودة سوريا لمحيطِها العربي

دعا محمد الحلبوسي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الدول العربية أن تتخذ قرارًا نهائيًا بعودة سوريا إلى محيطِها العربي والعمل على استقرارها، مُؤكدًا أهمية توحيد جهود البيت العربي؛ لموجهة جميع التحديات.

يجب عودة سوريا وممارسة دورِها العربي بشكلٍ فاعل

وقال «الحلبوسي»، ورئيس مجلس النواب العراقي، خلال كلمته بالمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، والذي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب عودة سوريا وممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكلٍ فاعل، والعمل الجاد لاستقراره وإعادة تأهيل بناه التحتية، وعودة أشقائنا السوريين، الذين هجَّرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين.

نرحب بالأشقاء في بغداد

وأضاف رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس النواب العراقي: «نرحب بالأشقاء في بغداد بعد مضي 40 عامًا على استضافة المؤتمر، وهذه القمة تُشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، نعي أهمية هذه المساندة العربية في المضي قدمًا لعراقٍ آمنٍ، وشرقِ أوسط مستقر، كما تنتظر في أعمال المؤتمر الكثير من المخرجات في نقاشاته وطروحاته لقضايا الأمة العربية، ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتابع رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس النواب العراقي: «آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة دوليًا وإقليميًا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة»، موضحًا أن العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملًا تشاركيًا وجهودًا استثنائية وتكثيفًا للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وفي مقدمة تلك القضايا قضية الأمن الغذائي التي بحثناها في اللقاء البرلماني العربي في القاهرة، وما يترتب على جميع الخطط المعروضة من جهود حكومية لتنفيذها على أرض الواقع.

العراق يرفض اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني

وفي سياق آخر، أكد أن العراق يرفض اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني، بحق الأشقاء الفلسطينيين، ونكرر تأكيدنا اليوم على موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، ومهما مر الوقت وتغيرت الظروف الدولية، فإننا ننطلق من رؤية وإيمانٍ راسخ بأحقية إخواننا الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.