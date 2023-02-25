محافظ كفر الشيخ: رفع 2008 أطنان قمامة واستمرار النظافة بالشوارع والميادين

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار تنفيذ حملات النظافة المبكرة، ورفع القمامة، وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

رفع 2008 أطنان قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى رفع 2008 أطنان قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ14 مركزاً ومدينة، ونقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً أن المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.

استمرار حملات النظافة

وأوضح «نور الدين»، أنه وجّه رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار «نور الدين»، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيدا من الجهد، للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصةً في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.