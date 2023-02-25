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ضبط 4 هاربين من تنفيذ 81 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
11:06 ص | السبت 25 فبراير 2023
مديرية أمن كفر الشيخ

مديرية أمن كفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، من ضبط 4 أشخاص بينهم ربة منزل، هاربين من أحكام قضائية متعددة، خلال حملة أمنية مكبرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تفاصيل ضبط المتهمين

وضبطت الحملة، المحكوم عليه «أ.خ»، 45 سنة، عامل، مقيم بمركز قلين، والمطلوب في 17 حكماً، والمحكوم عليه «س.م»، 49 سنة، عامل زراعي، ومقيم بمركز الرياض، والمطلوب في 21 حكماً؛ عبارة عن 13 حكماً جزئياً، و8 أحكام مستأنفة.

كما ضبطت الحملة المحكوم عليه «ر.م»، 35 سنة، فلاح، ومقيم بمركز سيدي سالم، والمطلوب في 31 حكماً؛ عبارة عن 24 حكماً جزئياً، وحكم مستأنف، و6 غرامات، والمحكوم عليها «ن.ح»، 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمركز فوه، والمطلوبة في 12 حكماً؛ عبارة عن 8 أحكام جزئية، و4 أحكام مستأنفة.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

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بقلم مصطفى عنز