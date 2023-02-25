«القاهرة الإخبارية»: إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التونسية اليوم

تُعلن الهيئة العليا التونسية للانتخابات، اليوم السبت، النتائج النهائية للاستحقاق التشريعي، لتنتهي بذلك واحدة من أهم محطات مسار 25 يوليو، إذ قالت نسرين رمضان مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن المحكمة الإدارية نظرت 17 طعنًا على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، استقبلتها خلال الأيام الماضية.

الهيئة العليا للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم

وأوضحت أن الهيئة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التونسية، مُشيرةً إلى أن أولى جلسات البرلمان سوف تُعقد خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتائج.

طعنان قد يؤديان إلى تغير في نتائج الانتخابات بدائرتين

وذكرت أن طعنين فقط من بين الـ17 طعنًا التي نظرتها المحكمة، قد يؤديان إلى تغير في نتائج الانتخابات بدائرتين فقط، كما أشارت إلى أنه يحق للرئيس التونسي، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك خلال فترة تبدأ من الغد، وحتى 12 من مارس المقبل، إذ يمنحه القانون مهلة 15 يومًا من تاريخ النتائج النهائية للانتخابات للدعوة إلى انعقاد البرلمان.