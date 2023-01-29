هيئة الانتخابات التونسية: توقيت فتح مكاتب الاقتراع وإغلاقها لن يتغير

اتهمت شبكة «مراقبون» هيئة الانتخابات، في تونس، بإخفاء أعداد المشاركين عن ممثليها المنتشرين في معظم أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «بي بي سي».

ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع

وحذرت المنظمة، في بيان، من أن هذا التمشي من شأنه أن يشكك في مصداقية الانتخابات، فيما أدلى 4.71% من الناخبين بأصواتهم حتى الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس، الأمر الذي يشير إلى ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرار العزوف عن الاقتراع الذي شهدته الجولة الأولى خلال ديسمبر الماضي.

ومن جهتها، قالت هيئة الانتخابات لـ«بي بي سي»، إن توقيت فتح المكاتب وإغلاقها لن يتغير، بما في ذلك المناطق الشمالية الغربية من البلاد، التي تشهد تساقطا للثلوج.

تأجيل حسم 7 دوائر أخرى في انتخابات جزئية

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم الأحد، إذ ينتخب التونسيون، في جولة الإعادة، 131 نائبا من أصل 161، بينما يجرى تأجيل حسم 7 دوائر أخرى لم يتقدم إليها أي مرشح في انتخابات جزئية، من المفترض أن يجرى تنظيمها، وذلك عقب انعقاد أولى جلسات المجلس الجديد، في شهر مارس المقبل.

ومجلس النواب الشعب إحدى غرفتي البرلمان التونسي، وفقا للدستور الجديد الذي صدر في يوليو الماضي عقب استفتاء شعبي، إذ سيحدث مجلس ثان وهو مجلس الجهات والأقاليم.