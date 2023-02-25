رئيس «النواب» للشعب العراقي: حافظوا على بلدكم العظيم ووحدته

وجّه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رسالة للشعب العراقي قائلًا: «حافظوا على بلدكم العظيم ووحدته وسيادته فهو أمانة في أعناقكم»، داعيًا البرلمانات العربية لبلورة رؤية برلمانية عربية؛ لتعزيز التضامن العربي مع الشعب العراقي الشقيق، في إطار الضرورة الملحة لإعلاء قيم التكامل العربي انطلاقًا من وحدة المصير والمستقبل لأمتنا العربية.

الجبالي: قادرون بعون الله وإرادتكم الصلبة على المضي قدمًا بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته، بمؤتمر البرلمان العربي في بغداد، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أتوجه بحديثي إلى الشعب العراقي الشقيق بالقول بأننا على ثقة تامة بعودة العراق الشقيق إلى مكانته المعهودة عبر التاريخ»، كما تابع في حديثه للشعب العراقي: «أنكم قادرون بعون الله وإرادتكم الصلبة على المضي قدمًا بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد مزدهر تستعيدون فيه زمان المجد والحضارة العراقية الضاربة في جذور التاريخ».

ضرورة المساندة العربية للعراق وشعبه

وأكد «الجبالي»، تضامن الشعوب العربية مع العراق، انطلاقًا من وحدة المصير، وضرورة المساندة العربية للعراق وشعبه، من أجل العودة إلى أمجاده السابقة، مُؤكدًا أيضًا ثقته التامة في قدرته على العودة ببلاده إلى مكانته المعروفة عبر التاريخ، والمضي قدمًا نحو تحقيق مستقبل واعد للعراق.

ويتناول المؤتمر، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، توحيد جهود البيت العربي لمواجهة التحديات بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مُناقشة الكثير من المخرجات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.