منع العقاب البدني داخل مدارس الغربية.. «مفيش عصاية تدخل الفصل»

وجَّه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مجموعة من التوجيهات والتعليمات لمديري المدارس في إدارة غرب طنطا التعليمية، للالتزام بها خلال اليوم الدراسي، ما يضمن سلامة الطلاب والحفاظ على البيئة المحيطة بهم وسير العملية التعليمية دون حدوث معوقات، كما وجه بعدم استخدام العقاب البدني ضد الطلاب أو وجود العصا داخل الفصل الدراسي.

متابعة سير العمل داخل المدارس

وجاء في البيان الصحفي عن مديرية التربية والتعليم بالغربية أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفقد اليوم السبت، عددا من المدارس في إدارة غرب طنطا التعليمية، داخل عدد من القرى، من أجل متابعة سير العمل داخل المدارس، وانتظام اليوم الدراسي، وخلال متابعته مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد مجند مصطفى على محمد عبدالمجيد عبدالرحمن للتعليم الأساسي بقرية فيشا سليم، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، حيث تابع عددا من الفصول والمعامل، واطمأن على المستوى التحصيلي للطلاب، حيث شهد حصة لمادة الرياضيات، وأشاد بالمجهود الذي يتم داخل الفصول، بالإضافة إلى تفاعل التلاميذ، والمستوى التحصيلي الجيد لهم، والحضور المكثف لطلاب المدرسة.

منع تواجد العصا داخل الفصل

كما تضمن البيان الصحفي، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اطمأن على انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة التربوية، ووجَّه بالاهتمام بنظافة المدرسة من فصول وطرقات ودورات المياه، خاصة بعد فترات الفسحة، والاهتمام بالإنارة والتهوية الجيدة للفصول، ووجَّه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، وشدد على عدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، وعدم استخدام العصا حتى لو في الشرح.

كما وجَّه بتسجيل الغياب الإلكتروني بصفة منتظمة، والإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية لطلاب المدرسة في مكان ظاهر بالمدرسة، وحث الطلاب على الاستفادة من هذه المجموعات.