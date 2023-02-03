قناة الحياة تستعرض ورش تعليم الحرف اليدوية ضمن «حياة كريمة» في الغربية

استعرضت قناة الحياة، جانبا من استمرار أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الغربية، التي تضمنت ورشا لتعليم الحرف اليدوية ومحاضرات توعية للتوظيف والكشف عن أمراض القلب.

الأسرة المصرية

وقالت زينب سامي منسق عام محافظة الغربية لمبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة هدفها تنمية الإنسان والأسرة المصرية بشكل عام، ويتنوع العمل بالتعاون مع العديد من الجهات منها المجلس القومي للمرأة من خلال ندوات التوعية والتعليم والتدريب على الحرف اليدوية، لافتة إلى أن المبادرة ضمت أيضا ملتقى توظيف وورش عمل للتدريب على كتابة السيرة الذاتية للحصول على فرصة العمل المناسبة.

إحدى المشاركات: نتعلم الحرف لتوفير مصدر دخل

ومن جانبها قالت إحدى المشاركات: «سعداء بالتدريب خلال الفترة الحالية لأن عدد كبير من الشباب والفتيات محتاجين التدريب على أي حرفة ممكن تكون مصدر دخل ليهم، ومحتاجين كتير جدا من التوعية والمبادرات خلال الفترة المقبلة».