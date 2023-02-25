ظهور حفرة عملاقة فجأة في قونية.. ما علاقتها بزلزال تركيا؟ «فيديو»

بعد مرور أسبوعين ونصف على زلزال تركيا وسوريا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 50 ألف شخص، حيث أعلنت وكالة الكوارث التركية «آفاد» أمس الجمعة، إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة، وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في الجارة سوريا، مشيرة إلى استمرار الهزات الارتدادية في رج المنطقة مرارا، الأمر ما سبب ذعرا بين السكان المحليين، بحسب الحكومة التركية، التي أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال.

رصد ظواهر بعد زلزال تركيا لا يوجد لها تفسير علمي دقيق

وخلال الفترة التي عقبت زلزال تركيا وسوريا، تم رصد الكثير من الظواهر التابعة التي لم يوجد لها تفسير علمي دقيق حتى اليوم، وضمن هذه الظواهر ما اكتشف في مدينة قونية التركية، بمنطقة الرشادية.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، شوهدت حفرة عملاقة تشكلت فجأة في الأرض بعمق يصل إلى 12 مترا، ما أثار المخاوف والحيرة من ارتباطها بزلزال تركيا الذي ضرب البلاد منذ اسبوعين ونصف، وتحديدا يوم السادس من فبراير الجاري، والهزات التي ضربت تركيا بلا توقف حتى الآن.

فتح الله أرك: حفرة مدينة قونية تشكلت من قبل

من جهته مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في جامعة قونية التقنية فتح الله أرك، معلقا لوسائل إعلام تركية على هذه الظاهرة الغريبة: «الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للمواطنين بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة التي ضربت تركيا في 6 فبراير الماضي، ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما حدثت أثناء الزلزال».

وأضاف أرك: «ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة في وقت سابق بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال الأخير».

مزارع تركي: الناس الذين يرون الحفرة للمرة الأولى يخافون

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن المواطن يوسف جولتكين، صاحب الحقل في مدينة قونية الذي تشكلت فيه الحفرة قوله: «من المحتمل أن تكون الحفرة قد تكونت قبل أيام قليلة، حيث غالبا ما تكون لدينا حفر هنا»، مشيرا إلى عدم معرفته إذا كانت هذه الحفر ستستمر، لقد اعتادوا عليها، لكن الناس الذين يرونها للمرة الأولى يخافون.