بدء استخراج شهادة المقبلين على الزواج غدا بالدقهلية.. أسعار 6 تحاليل طبية

ينطلق العمل بالشهادات الطبية الحديثة والمؤمنة للمقبلين على الزواج في محافظة الدقهلية اعتبارا من الأحد 26 فبراير، مع إلغاء العمل نهائياً بالشهادات الطبية الورقية، وتبدأ المرحلة الأولي في 19 منشأة صحية تغطي كافة الإدارات الصحية بالدقهلية، لإجراء التحاليل اللازمة للزوجين وفقا لقرار وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 22 لسنة 2023، الذي حدد أسعار التحاليل اللازمة.

19 منشأة صحية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج في الدقهلية

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن تحاليل المقبلين على الزواج تنطلق غدًا الأحد تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وخصصا 19 منشأة صحية بنطاق بالدقهلية، من أجل جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، عن طريق إجراء 6 تحاليل ما قبل الزواج.

وأضاف مكين، في تصريح لـ «الوطن» أنه سيتم عقد جلسة مشورة فردية، مع المقبلين على الزواج عقب الانتهاء من إجراء التحاليل، وبعدها يحصل على الشهادة المميكنة والمزودة بـ«Qr Code»، ويتم استلامها في غضون أيام بعد سحب العينات وإجراء التحاليل واستخراج الشهادة الصحة.

وأشار إلى وجود مكتبين لفحص المقبلين علي الزواج في مدينة المنصورة بالإضافة إلى مكتب فحص ومشورة في كل مركز.

أسعار تحاليل المقبلين على الزواج في الدقهلية

ويجري المقبلين على الزواج التحاليل 6 تحاليل إجمالي قيمتها 180 جنيها بخلاف قيمة الشهادة وهذه التحاليل للكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج وهي:

1- فيروس الالتهاب الكبدي B-C فيروس نقص المناعة المكتبة، بمبلغ 35 جنيها.

2- الثلاسيميا ومرض فقر الدم 80 جنيها.

3- اختبار فصائل الدم 15 جنيها.

4- اختبار معامل ریزوس RH 25 جنيها.

5- نسبة الهيموجلوبين 15 جنيها.

6- سكر في الدم 10 جنيهات.