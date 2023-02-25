عناوين مراكز فحص المقبلين على الزواج في محافظة الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية، بفحص المقبلين على الزواج، الأحد 26 فبراير الجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، وإعلان مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الزواج.

تدريب الفرق الطبية

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أنه سيتم تنفيذها بالمحافظة اعتباراً من الأحد 26 فبراير الجاري، في 11 مركزا طبيا بقرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، التي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الهدف من مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، هو الوصول إلى زواج آمن وجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

عناوين المراكز

وقالت الدكتورة مٱثر السيد المهندس مدير رعاية الأمومة والطفولة، إنه سيتم الفحص من خلال 11 مركزًا طبياً ورعاية أولية بقرى ومراكز المحافظة، وهم مركز طبي سيجر، ومركز طبي سعيد، وحدة رعاية الأساسية بنواج، والمركز الطبي بكفر الزيات، والمركز الطبي ببسيون، ورعاية طفل زفتى، والمركز الطبي بسمنود، ورعاية طفل أول المحلة الكبرى، ورعاية طفل تاني المحلة، ورعاية طفل قطور على أن يتم تقديم الخدمات الطبية وانطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج الأحد المقبل 26 فبراير الجاري.

أنواع الأمراض المقرر الكشف عليها

وأشارت إلى سيتم عمل تحليل فيروسات «بي» و«سي» ونقص المناعة المكتسب، والأمراض الوراثية الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط، والكشف على الأمراض غير السارية السكر والضغط والسمنة، وكشف نفسي للمقبلين على الزواج، ويتم التوصيل بخط ساخن للمساعدة في حالة الحاجة لذلك، مؤكدا أن جميع التحاليل تتم بسرية تامة ولا يتم إطلاع طرف على تحاليل الطرف الآخر، ويتم عمل مشورة أسرية لكلا الطرفين.