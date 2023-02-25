عاجل.. تراجع في أسعار الذهب وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بقيمة 3 جنيهات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 يسجّل حاليا نحو 1680 جنيها، مقارنة بـ 1683 جنيها صباحا.

وأوضح تقرير الأسعار، عبر موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1920 جنيها، وعيار 18 نحو 1440 جنيها، وعيار 14 نحو 1123 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و440 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1.812 دولارًا للأوقية.