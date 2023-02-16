محافظة السويس تطلق مبادرة لزراعة 100 ألف شجرة

شهدت محافظة السويس أمس، خطوة جديدة نحو الاكتساء بالأخضر، ونشر الجو الصحى بين أحياء المحافظة؛ إذ استقبلت 100 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بحضور العميد ايهاب سراج الدين، السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وممثلي جهاز التجميل والحدائق والطوارىء والأوقاف، ومسؤولي التربية والتعليم.

مبادرة لزراعة 100 ألف شجرة

وأطلق العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، مبادرة زراعة 100 ألف شجرة، في حضور اللواء عارف البركاوي، رئيس حي عتاقة، وياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، تنفيذا لتوجيهات اللواء أح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

بدأت المبادرة بزراعة عدد من الأشجار في مدرسة محمد متولي الشعراوي بحي عتاقة، شارك فيها طلبة وطالبات المدرسة .

وأعلنت محافظة السويس، في بيان لها، أن المبادرة تستهدف تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان، تصلح لتكون غابات شجرية أو حدائق، وترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

زراعة الأشجار المثمرة

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أنه سيجرى زراعة الأشجار المثمرة بعدد من المدارس والمستشفيات والمديريات والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة والمصالح الحكومية، والجامعات والطرق الرئيسية والفرعية، للحفاظ على تلك الأشجار وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.

وأشار «صقر»، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، تزامنا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27.