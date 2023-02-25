ضبط 63 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة من ضبط 63111 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63111) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:-

9867 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

(9867) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (131) مخالفة السير بدون تراخيص. ( 9 ) مخالفات دراجة نارية . (22) مخالفة موقف عشوائى. (18) مخالفة شروط التراخيص. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.