أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ في المجمعات الاستهلاكية.. الكيلو يبدأ من 12 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2023، ومنذ بداية شهر شعبان ازدادت تساؤلات الكثير من المواطنين عن أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣، في المحلات التجارية والمنافذ الخاصة بالوزارات المختلفة، فضلا عن أسعار السلع الغذائية الأخرى، حتى يتمكنوا من شرائها قبل حلول الشهر الكريم.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة لتقديم ما يهتم به المواطنون ويبحثون عنه على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣، والتي جاءت كالتالي:

أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ في المجمعات الاستهلاكية

وتحرص وزارة التموين على توفير جميع السلع الغذائية في منافذها المختلفة بأسعار مخفضة، لمساعدة المواطنين في شراء ما يحتاجون إليه، وجاءت أسعار أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ في المجمعات الاستهلاكية، كالتالي:

- مكسرات مشكلة: يصل سعر 100 جرام من المكسرات المشكلة إلى نحو 60 جنيهًا.

- اللوز: سعر نصف كيلو من اللوز 60 جنيها.

- قمر الدين: يبدأ سعر لفة قمر الدين من 20 جنيها وفقا للنوع.

- البلح: كيلو البلح يبدأ من 12 جنيها وفقا للنوع.

- الزبيب: يبدأ سعر الكيلو من الزبيب من 65 جنيها وفقًا للنوع.

- الفسدق: وجاء سعر 250 جراما من الفسدق ليبدأ من 65 جنيهًا.

- البندق: وجاء سعر 500 جرام من البندق ليصل إلى 80 جنيهًا.

- عين الجمل المقشر: ويصل سعر 125 جرامًا من عين الجمل المقشر إلى 25 جنيهًا.

- الفول السوداني: وصل سعر كيلو الفول السوداني المقشر إلى 40 جنيهًا.

- التمر الهندي: يبدأ سعر كيلو التمر الهندي من 60 جنيها وفقا للنوع.

- جوز الهند: وبلغ سعر الـ 500 جرام من جوز الهند نحو 30 جنيهًا.

- العرقسوس: وجاء سعر كيلو العرقسوس ليسجل 50 جنيهًا.

- الكركديه: وبلغ سعر كيلو الكركديه 50 جنيهًا.