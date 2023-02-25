«مناخ الزراعة» يكشف عن معدلات ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسبوع

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بداية من غدٍ الأحد وحتى الجمعة المقبل سوف يسود طقس شتوي مذبذب وارتفاع قياسي في درجات حرارة النهار بقيم كبيرة ومتوقع أن تصل الحرارة إلى قيم صيفية صريحة من 31 إلى 33 درجة مئوية في معظم الأنحاء مع استمرار الحرارة ليلاً حوال الـ 10 درجات مئوية.

الوقت مناسب جداً لظهور الآفات الحشرية التي كانت في بيات شتوي

وأوضح فهيم، في تقرير للمركز يرصد حالة الطقس، أن أهم المظاهر المتوقعة خلال هذه الموجة هي فرق الحرارة الكبير بين الليل والنهار وهو يمثل ظرفاً مناسبًا لظهور الآفات الحشرية التى كانت في بيات شتوية من ديدان الأوراق والثمار أو الآفات الموسمية مثل المن على البطاطس والقمح والفول والتربس على الأزهار للمانجو والكمون.

وأضاف أن من الظواهر الأخرى تَغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية «دافئة جداً»، وهو ما يتسبب في مشكلة للفاكهة التى أزهرت مبكرًا وفي مرحلة العقد مثل المانجو وبعض أشجار المتساقطات ومحاصيل الفول البلدي والقمح والكمون واليانسون والخضر المزهرة تحت الأنفاق.

زيادة في نشاط الرياح على آخر الأسبوع

وتابع أنه ستكون هناك زيادة في نشاط الرياح على آخر الأسبوع، وهو ما يتسبب في رقاد القمح لو تم الري خلال هذه الفترة، مع زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية التي تتسبب في مشكلة كبيرة في تجديد الإصابة ببعض الأمراض المهمة مثل اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيقي على المانجو والفلفل والباذنجان وغيرها غير التأثير على نقص أو تذبذب معدلات الامتصاص وما ينتج عنها نقص بعض العناصر الهماة خلال هذه الفترات ( الكالسيوم – الماغنسيوم – البورون).

وأشار إلى أن هذه الظروف في مرحلة مهمة لكل المحاصيل حيث يبدأ القمح في الامتلاء وكذلك الفول والبطاطس الصيفي بدأت في التبويض أو التحجيم، أما خضر الأنفاق والبصل يزيد جراحهم من الصدمة الحرارية.