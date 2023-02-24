محمد العرابي لقناة القاهرة الإخبارية: أزمة الذخيرة تتفاقم في أوكرانيا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن الأزمة الروسية – الأوكرانية، عميقة للغاية، ولا أحد يستطيع أن يدعي الفوز بالضربة القاضية، بل هناك نقاط مكسب وخسارة، مثلها مثل لعبة الملاكمة، «مش شرط يكون فيه ضربة قاضية، لكن فيه ضربات بتوصل لمرحلة الإنهاك، والواحد يحس إنه تعب، أو الإنتاج بتاع الذخيرة يخلص».

باريس تمد أوكرانيا بالأسلحة

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أزمة الذخيرة في أوكرانيا متفاقمة للغاية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكر أن باريس تمد أوكرانيا بالأسلحة الكثيرة ورغم ذلك هذا لا يكفي، «فرنسا مش ملاحقة على إرسال الأسلحة».

الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار وزير الخارجية السابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا ولكن هذا لا يكفي أيضًا، كما أن الجانب الروسي هو الآخر متضرر من استهلاك ذخائرة، «روسيا بتضرب صواريخ عديدة يوميا، وهنا بقى كان لازم يستفادوا من الحرب العالمية الثانية، وهو العمل على زيادة الصناعات العسكرية».