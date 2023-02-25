أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد

دوت صافرات الإنذار في عموم أوكرانيا، اليوم السبت، مما دعا السلطات إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لقصف روسي.

مضاعفة السفن الحربية في البحر الأسود

وفي تصريحات سابقة، قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن الحربية العاملة في البحر الأسود، الجمعة، وتوقع أن يكون هذا استعداداً لمزيد من الضربات الصاروخية.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود، في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية ومنشآت توليد الطاقة.