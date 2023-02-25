صناع الخير تشارك في «ديارنا» بمنتجات مراكز «استدامة».. سجاد ومشغولات أخميم

تشارك مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في معرض «ديارنا»، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، بداية من امس الجمعة حتى 11 مارس المقبل، ويحوي جناح المؤسسة منتجات مراكز «استدامة» من سجاد يدوي ومشغولات أخميم.

منتجات مراكز «استدامة»

من جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتجات مراكز «استدامة»، أثناء تفقد سيادتها لجناح المؤسسة، مؤكدة أن منتجات السجاد ومشغولات أخميم تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو صناعات نظيفة صديقة للبيئة.

تمكين المرأة الريفية اقتصاديا

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»، أن مشاركة المؤسسة بمنتجات مراكز «استدامة» لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا بالمعارض الكبرى، ومنها معارض «ديارنا»، تأتي ضمن آليات عمل متكاملة تنتهجها المؤسسة تستهدف تدريب وتأهيل السيدات الريفيات المعيلات على الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، وتسليمهن أنوال في منازلهن، وإمدادهن بالخامات، وتسويق منتجاتهن، بما يضمن دورة إنتاج مكتملة بما يحقق العائد الأفضل للسيدة المستهدفة.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن مراكز «استدامة» تم التخطيط لها لكي تكون جميع منتجاتها صديقة للبيئة، وتحقق أهداف قومية، منها إحياء الحرف التراثية التي تكاد تندثر، وقبل هذا خلق فرص عمل غير تقليدية تؤمن للمستفيدات دخلا شهريا مُرضيا، فضلا عن توطين الصناعات اليدوية بالقرى المصرية للعودة بها إلى المنتج الواحد الذي تشتهر به القرية، ويعمل معظم سكأنها فى مراحل أنتاجه المختلفة.

تمكين السيدات المعيلات

وأوضح «عبدالفتاح»، أن «صناع الخير» نجحت في إطلاق مراكز «استدامة» في عدد من القرى المصرية لتمكين السيدات المعيلات اقتصاديا من أبناء هذه القرى والقرى المجاورة، حيث أنشات مركز «استدامة» لصناعة السجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم ومركز استدامة لمشغولات اخميم بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين، وجاري الإعداد لافتتاح عدد من المراكز بقرى بمحافظات الغربية والمنوفية والشرقية وأسوأن.