القباج: برنامج فرصة يستهدف تحسين حياة ثلاث فئات من السيدات المعيلات

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ٦٢٠ مستفيدا، بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مستفيد بـ ٥ قرى وهي" الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".

تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات لمستفيدات تكافل

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا عمر ١٢٠ يومًا لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولى من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.

وسلمت نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ ٢٠ مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة يستهدف ثلاث فئات من السيدات المعيلات "الأرامل والمطلقات أو المتزوجات" بهدف تحسين حياتهن، وكذلك الصيادات والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعى لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمواطنين.

بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها

وأضافت نيفين القباج أن بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها ومن ثم وفرت العديد من فرص العمل، مشددة علي أن هناك هدفًا آخر للمشروع وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأنيميا بين الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم إيقاف برنامج تكافل لهن إلا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد علي مساندة الدولة لهن وعدم تركهن إلا بعد نجاح المشروع، مشددة علي أن الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الأسرة مجانا لكل سيدة تنفذ مشروعا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الإعداد للزيارة التي حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير ٣٠٠ نول للسيدات في مركز "فوه" من أجل النهضة بهذه الصناعة من جديد واستعادة بريقها الذي كانت عليه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لديها اهتمام بالصيادين في ظل الدعم اللا محدود لهذه الفئة، مشيدا في الوقت ذاته بمشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي، حيث إن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن.

ويهدف المشروع لمساعدة المستفيدين في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

ويأتي هذا المشروع فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، و ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة، هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.

ويعتمد البرنامج منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الافراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، بهدف ليس فقط تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة بل الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الاجمالي.