مؤسسات تحالف العمل الأهلي تشارك في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية

شارك عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في معرض وزارة التضامن الاجتماعي «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي افتتحته وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وزينت منتجات مراكز «استدامة» من صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الجناح الخاص داخل المعرض، كما شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية، أيضا بعدد من المنتجات، إذ تحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض الهامة في إطار رؤيتها لأهمية التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية حتى يكون لديهم مصدر دخل دائم.

وأكدت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، أهمية المعرض في الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ودعوة الشباب للتعرف على تراث بلدنا.

المشغولات اليدوية

من جهتها، قالت سامية عميرة، مدير تدريب الفتيات والسيدات بمؤسسة أبو العينين، إنه يوجد بالمؤسسة أكثر من 400 أسرة مشتركة بالتدريب على الحرف المختلفة، لافتة إلى تدريب الفتيات على جميع الحرف والمشغولات اليدوية من خياطة وتريكو، حيث يقدمن إنتاجا على أعلى مستوي من الملابس والمفروشات واللوحات الفنية وغيرها من الإكسسوارات، حيث تقوم الفتيات والسيدات بالإنتاج الجيد خلال أسبوعين، ما يفتح أبواب الخير والرزق للفتيات وذوي الهمم منهن.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأضافت، بأن المؤسسة تشجعهم على الاستمرارية، من خلال تقديم العديد من المساعدات المادية والمعنوية لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويق مشغولاتهم في المعارض سواء محلية أو خارجية، مؤكدة أن هذه المشغولات حظت بإشادة من جميع المسؤولين في المعرض.

وتقام النسخة الحالية من معرض «ديارنا» للحرف اليدوية، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، على مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيل.

ثقافة واحة سيوة

ويحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، بالإضافة إلي عارضين من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم.