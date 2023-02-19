«علاج الإدمان»: إطلاق أكبر برنامج وقائي على مستوى المدارس بالمحافظات

قالت مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعمل على أكثر من محور، منهم الوقائي والعلاج والتأهيل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية لحماية أطفالنا وطلابنا بالمدارس وشبابنا من تعاطي المواد المخدرة، إذ تم إطلاق أكبر برنامج وقائي بالشهر الماضي، وجاري تنفيذه على مستوى المدارس في كل المحافظات لحماية طلاب المدارس في المراحل الإعدادية والثانوية.

أبرز محاور البرنامج

وأضاف «وهبة»، خلال حواره على فضائية «DMC»، أن البرنامج سالف الذكر الخاص بتوعية الطلاب بأضرار المخدرات يتميز بعدة محاور، أبرزهم: إنه سيتم تنفيذه من قِبل متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على كيفية تنفيذ البرامج التوعوية من خلال انعقاد المعسكرات والدورات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد على فيديوهات توعوية ومكون مرئي في البرنامج الذي يجري إطلاقه.

الأنشطة التوعوية مبنية على أسس علمية

وأشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن كل الأنشطة التوعوية والحملات الإعلامية التي يقوم بها الصندوق مبنية على أسس علمية، إذ أنه يتم تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال رصد دوافع التعاطي وأكثر الفئات العمرية، موضحًا أن النسبة الأكبر من المتقدمين للعلاج كانوا من الفئة بين 15 إلى 30 سنة، وذلك وفقًا لتحليل البيانات بالعام الماضي، ذاكرًا أن الخط الساخن للصندوق هو 16023.