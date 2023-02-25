كل ما تريد معرفته عن تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة

كشفت شركة آر.إيه. تي. بي. ديف للنقل كايرو، عن التفاصيل الكاملة لتخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة الإدارية الجديدة «القطار الكهربائي الخفيف»، والذي تبدأ أولى محطاته من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، ويمتد إلى مدينة بدر ثم يتفرع جنوباً حتى المحطة التبادلية مع القطار السريع بطول 105 كم و19 محطة.

قررت الشركة في منشور رسمي لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة، موضحة أن التخفيض خاص بالشريحة الأعلى من 7 محطات إلى 600 جنيه شهرياً بدلاً من 700 جنيه، مؤكدة أنه تم تطبيق هذه التعريفة بدءا من الخميس 23 فبراير 2023.

أسعار التذاكر لقطار العاصمة

-3 محطات: 10 جنيهات.

-5 محطات: 15 جنيها.

-أكثر من سبع محطات: 20 جنيها.

أسعار الاشتراك الشهري لقطار العاصمة الإدارية

-3 محطات: 300 جنيه.

-5 محطات: 500 جنيه.

-أكثر من سبع محطات: 600 جنيه.

تكلفة تذكر قطار العاصمة بالاشتراك

-3 محطات: 5 جنيهات.

-5 محطات: 8 جنيهات.

-أكثر من 7 محطات: 11.5 جنيه.

نسبة الخصم عند استخدام الاشتراك في تذاكر قطار العامصة

-3 محطات: 50%.

-5 محطات: 45%.

- أكثر من 7 محطات: 50%.

المناطق التي تخدمها محطات قطار العاصمة

- مدينة العبور شمال طريق الإسماعيلية وجامعة مصر الدولية.

- منطقة الهايكستب جنوب طريق الإسماعيلية.

- جمعية عرابي شمال طريق الإسماعيلية.

- مدينة العبورالجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الإسماعيلية.

- مدينة الشروق بمداخلها الثلاثة والمجمع الطبي العالمي.

- التجمعات السكنية الجديدة جنوب طريق الإسماعيلية.

- مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا.

- المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود.

- مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية.

- مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية.

- حي المال والأعمال ومدينة الفنون.

- المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان.