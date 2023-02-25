كفر الشيخ تبدأ الحملة التنشيطية «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء فعاليات حملة «حقك تنظمي»، التي تُنظمها مديرية الصحة بكفر الشيخ، لتقديم الخدمات المجانية الموسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، في إطار الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

تنفيذ حملة «حقك تنظمي» على مرحلتين

وتُنفذ حملة «حقك تنظمي»، على مرحلتين، المرحلة الأولى من 25 فبراير حتى الأول من مارس بإدارات «بيلا، ومطوبس، والرياض، وكفر الشيخ، وبلطيم، وقلين»، والمرحلة الثانية في الفترة من 4 مارس حتى 8 مارس، بإدارات «دسوق، وسيدي سالم، وسيدي غازي، والحامول، وفوه».

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى إستخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

وعلى جانب آخر، جرى تنظيم ندوة عن الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة، وطريقة ومواعيد استخدام كل وسيلة منها بوحدة طب الأسرة بقرية أبو بدوي، بمركز بيلا، بمشاركة الدكتور سامح غزال، مسئول إعلام تنظيم الأسرة، والدكتورة ولاء علي، مسؤول تنظيم الأسرة.

ندوات توعية للإعلان عن حملة «حقك تنظمي»

كما نُظمت ندوات توعية للإعلان عن الحملة من قبل بواسطة مسئول تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات، والترويج لخدمات تنظيم الأسرة المقدمة وأماكن تواجدها، وأيضا الترويج لخدمات تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، وتوفير اللولب الهرموني، وجميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

يأتي ذلك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.