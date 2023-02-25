تعرف على الاختلاف بين مشاهد مسلسل بالطو وكتاب العمل المشتق منه

مسلسل بالطو الذي يُعرض حصريا عبر منصة watch it يعد مشتقا من كتاب حمل عنوان «بالطو وفانلة وتاب» للكاتب الشاب أحمد عاطف، وقد حقق الكتاب نجاحا جيدا وقت طرحه بسبب مناقشته لما يدور في عالم الطب في الأرياف المصرية مع وصول طبيب مكلف للعمل هناك.

مسلسل بالطو من بطولة عصام عمر ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول

مسلسل بالطو الذى يؤدي بطولته الفنان الشاب عصام عمر، يتضمَّن عددا كبيرا من المشاهد والأحداث التي لم تُذكر في الكتاب من أجل تشويق المشاهدين في العمل الدرامي، أبرزها هو عدم وجود شخصية الفنان محمود البزاوي الدجال، بالإضافة إلى عدم وجود قصة حب بين الدكتور والطبيبة الصيدلانية التي تعمل معه في الوحدة.

مسلسل بالطو من تأليف أحمد عاطف

كما أن اسم الوحدة التي يعملون بها في المسلسل طرشوخ الليف ليس لها أي وجود في الحقيقة إنما هي من وحي الخيال، كما أن كانت علاقة الطبيب المكلف في الكتاب الذي نشر بعنوان «بالطو وفانلة وتاب» جيدة مع طبيب الأسنان المتواجد في الوحدة الصحية.