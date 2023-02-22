تراجع سعر السمك بمحافظات الدلتا اليوم.. «البوري» بـ52 جنيهًا

شهد سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا، تراجعا في بعض من الأنواع سواء البحرية أو النيلية، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا

وأكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن محافظات الدلتا شهدت حركة كبيرة في عمليات تداول السمك وخاصة الجمبري، البلطي، إذ سجلت أسعارها اليوم الأربعاء، التالي:

سعر السمك البلطي يبدأ من 37 حتى 53 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» يبدأ من 49 حتى 65 جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا، 53 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض، 67 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري، 52 حتى 69 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البليمي،47 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك «المبروك»، 34 جنيهًا للكيلو.

سعر القراميط البيضاء، 30 جنيهًا للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن، 28 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، يبدأ من 98 جنيهًا للكيلو من الحجم الصغير.

سعر الجمبري، 305 جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت يبدأ من 101 جنيهًا للكيلو.

سعر أسماك القاروص، 159 جنيهًا.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا والمنتج

وأوضح "الشامي"، أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا شهدت حركة بيع تخطت حاجز ال 135طن سمك خلال التعاملات الصباحية.

سعر سمك موسى، 101 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهان لكل كيلو.

سعر سمك الدنيس،92 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الحبار، 147 جنيهًا للكيلو.

سعر السردين، 65 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين السمكية، يبدأ من 147 حتى 157 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الوقار، 167 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البربوني، 72 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهان لكل كيلو.