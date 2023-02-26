مؤسسة خيرية تفتح عيادات مجانا أمام المرضى بالخانكة طوال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ضمن أنشطتها الخيرية والتي تضمن مطبخ الخير الخيري، حيث قررت فتح العيادات بمستوصف الغفور الرحيم التخصصي، أمام المرضى للكشف وعمل الأشعة وصرف العلاج مجاناً خلال شهر رمضان المبارك.

مبادرات مجانية تهدف إلى تخفيف العبءعن كاهل الأسر

وقال فتحي حرب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، في بيان للمؤسسة، إن فريق العمل بالمؤسسة يسعى دائما في إطلاق وتنظيم المبادرات المجانية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر، وخاصة المرضى وكبار السن، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الفقراء ومحدودو الدخل.

وأوضح «حرب»، أن عيادات مؤسسة الغفور الرحيم التخصصي، تضم عيادات «النساء والولادة، والعظام، والأطفال، والأسنان، والتحاليل، والأشعات»، مشيرا إلى أن فكرة المبادرة جاءت للتخفيف عن المرضى وعدم قدرتهم المالية على تكاليف الكشف والأشعة والعلاج بالعيادات والمستشفيات الخاصة.

مواعيد فتح العيادات خلال شهر رمضان المبارك

وأشار رئيس مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية التابعة لميرية التضامن بالقليوبية، إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الأطباء في التخصصات المختلفة، بحيث يتم فتح العيادات خلال شهر رمضان المبارك عقب الإفطار وحتى الساعة 11 مساء يوميا، وهو ما لقى ترحيباً واسعاً من كل المواطنين، موجهين الشكر لفريق عمل المؤسسة لوقوفهم وسعيهم الدائم والمتواصل في خدمة المرضى وكبار السن والأسر الأكثر احتياجاً حيث كان للمؤسسة مبادرات خيرية مثل مطبخ الخير وفطار الخير لتوزيع الإفطار مجانا وأسواق الخير لبيع السلع بأسعار مخفضة.