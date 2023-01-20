منفذ خيري لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الخانكة.. كيلو البلطي بـ 35 جنيها

أطلقت مؤسسة خيرية القليوبية، مبادرة جديدة لبيع الخضروات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة، ولمواجهة عدم استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية تحت شعار «سوق الخير»، ضمن مطبخ الخير.

عرض المنتجات الغذائية والخضروات أمام المواطنين

وقال فتحي سعيد حرب، مدير المؤسسة إنه جرى إنشاء «سوق خيري»، يتضمن كل المنتجات الغذائية والخضروات والدواجن واللحوم والأسماك أمام المواطنين بدءا من اليوم الجمعة وسيستمر أسبوع كامل، بهدف الوقوف بجانب الأسر محدودة الدخل وغير قادرة على توفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة.

المبادرة غير هادفة للربح نهائيا

وأشار «حرب»، أن المبادرة غير هادفة للربح نهائيا، وأنما جاءت فكرتها للوقوف بجانب المواطن محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كل الدول بما فيها مصر، لذلك توفر المؤسسة السلع الغذائية بأسعار تناسب الجميع.

أسعار السلع في سوق الخير بالقليوبية

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع عدد من تجار الخضروات بسوق العبور لتوريد كافة أنواع الخضروات المختلفة للسوق الخيري بسعر الجملة على أن تتحمل المؤسسة كافة تكاليف النقل والعمالة على نفقتها الخاصة حتى يصل المنتج للمواطن بسعر الجملة بدون أي هامش ربح.

وذكر أن كيلو البطاطس في المبادرة 5 جنيهات، وكيلو الطماطم بـ5 جنيهات، وكيلو البصل بـ5 جنيهات، بفارق 3 أو 4 جنيهات في الكيلو الواحد عن البيع في الأسواق الأخرى.

وتابع «حرب»، بأنه تم الاتفاق مع عدد من مصانع «الزيت، والسمنة، والأرز، والمكرونه، والسكر، ومنتجات البقوليات»، لتوريد منتجاتهم إلى السوق الخيري بنسبة خصم تتخطى الـ30 %، وجرى الاتفاق مع إحدى المزارع السمكية بمنطقة العباسة بالشرقية، لتوريد السمك البلطي 35 جنيها للكيلو، بفارق 20 جنيها عن البيع في الأسواق الأخرى.