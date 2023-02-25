نقابة مهندسي القاهرة تعقد جمعيتها العمومية وتقدم كشف حساب 2022

عقدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة جمعيتها العمومية، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

ورحب المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، بالحضور من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: «حضوركم الجمعية العمومية هو سبيلكم للنهوض بمستقبل النقابة وصون مكتسباتكم ولتحقيق الآمال التي عقدنا العزم على إدراكها عزةً وكرامة لهذه النقابة العريقه وشرفا لمجلسها القائم على خدمتكم بكل ما مكنه الله من قوة».

وأضاف حسام الدين عفيفي: «في سبيل وفاء مجلس النقابة الحالي بعهده وكلمته التي أشهد الله وإياكم عليها فقد تحمل أداء ما عليه من تكليفات إعلاء للرسالة التي حملها خدمة للسادة المهندسين وأسرهم وتلبية لحاجاتهم وتحقيقًا لآمالهم ما زالت أمانة المجلس في أعناقنا، ولا يزال دعمكم عوناً للمجلس ليستمر في حمل رسالته وبما يرقي لتحقيق طموحات المهندسين وأسرهم».

نشاط نقابة مهندسي القاهرة في 2022

وعرض رئيس النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تقديمًا لما تم إنجازه عن العام المنقضي وأهم أنشطة النقابة خلال الفتره من 1/1/2022 وحتى 31/12/ 2022 قائلًا: «لقد شهدت الفترة الماضية قيام مجلس نقابتكم بمجهودات كبيرة لإنجاز الأهداف المرجوة، فبمجرد ممارسته أعماله بتاريخ 1/4/2022 تم القيام بإزالة معوقات تنفيذ الأعمال الخاصة بنادي مهندسى القاهرة الجديدة».

أعمال نادي القاهرة الجديد

وتابع: «تم استصدار الموافقة على مد مهلة تنفيذ أعمال نادي القاهرة الجديدة، كما تمكن المجلس بعد سعي وتواصل مع المسؤولين والمختصين بجهة الإدارة من وقف تنفيذ قرار جهاز القاهرة الجديدة المتضمن القيام بإعاده تسعير المتر المربع لأرض النادي من مبلغ 450 جنيهًا إلى مبلغ 3850 جنيهًا بما يكلف نقابة مهندسي القاهرة مبلغًا يقارب الـ100مليون جنيه ، ومنذ تسلم الأعمال حتى تاريخه تم زيادة نسب التنفيذ من 42% إلى 67% وتم الإعلان عن تشغيل أكاديميات للأنشطة الرياضية بالنادي، كما تم الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق وسيتم بعون الله تعالي إنهاء أعمال المبنى الاجتماعي وحمام السباحة وغرفه الطلمبات ومبني تغيير الملابس وأعمال تنسيق الموقع العام في موعد غايته 30/6/2023».

أما بخصوص نادي المهندسين بأبي الفداء بالزمالك، أشار عفيفي إلى أنه بمجرد البدء في الأعمال تم استخراج رخصة التشغيل وتسلمها وتم رفع الحجز الموقع على أرصدة النادي لوجود مديونية على النادي بمبلغ 5.3 مليون جنيه وذلك لعدم سداد مستحقات وزارة الزراعة عن أرض النادي (أرض طرح النهر) منذ عام 2015 حيث تم تقديم المستندات المثبتة لقيام النادي بوظيفته الاجتماعية الرياضية وأنه ليس سبيلًا لتحقيق أرباح ومكاسب تجارية بما تمكنا معه من تخفيض المبلغ المستحق الي 1.8 مليون جنيه وسداده وعمل التسويات اللازمة.

وعند إيقاف الأعمال لوجود مخالفة تمثلت في وجود بعض الردم بنهر النيل فقد تم طلب وإجراء المعاينة وتحديد نقاط الردم وازالتها وإعادة الشيء لأصله خلال 15 يوما تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري وتم استصدار وتسلم الترخيص، كما تم تصويب مساحة النادي المثبتة بوزارة الموارد المائية والري من 7310 متر إلى 9684 مترًا مربعًا بما مكّن من تنفيذ الأعمال على نسبه 20% من المساحة (الأخيرة) باعتبارها المساحة الفعلية للنادي بما تطلب تعديل الرسومات الهندسية بمعرفة الاستشاري وتسليمها للجنة المنفذة.

شبكة صرف صحي

كشف عفيفي أنه من أهم الأعمال التي تم إنجازها إنشاء شبكة صرف صحي للنادي وربطها بالشبكة العمومية وتنفيذ محطة رفع داخلية وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لعمل قطع سطحي لشارع أبوالفداء لتنفيذ الأعمال.

كما تم استصدار الموافقات اللازمة لرفع طاقة خطوط الغاز والمياه لزيادة الأحمال بالجزء الاستثماري وأخيرا تم استخراج رخصة السور الخارجي وإنشاء ساحة انتظار للسيارات.

وأوضح أن كل ذلك إشارة إلى ما تبذله النقابة من جهد حثيث وفاء لما تدين به لأعضائها وشكراً لما قدموه لها في سبيل قيامها بتحقيق الأهداف المرجوة بما من شأنه مجابهة كل المعوقات والعمل على تذليلها بما يحفظ حقوق الأعضاء وأسرهم والارتقاء بالخدمة المقدمة إليهم بما تكون معه النقابة جديرة بالقيام بدورها الذي يرضي عنه الساده الأعضاء، وباستمرار دعمكم تتبوأ النقابة مكانتها المرموقه لتسير في سبيل خدمتكم -ليل نهار- فلا تبقي جهدًا ولا سعيًا إلا قامت به حتى يسعد أعضاؤها بما يتحقق لهم من الخير فيكونون على قلب رجل واحد فتضحي النقابة عونًا وسعة لهم بما يدفعها للمزيد من العطاء فيرتفع شأنها وتزداد رفعتها.

وأشار إلى أن مجلس النقابة لا يدع جهدًا ولا بابًا فيه صالح هذه النقابة ورفعتها إلا سلكه إيمانًا بأن العمل الاجتماعي لا يؤتي ثمرته إلا بإخلاص ومثابرة وإصرار لإعلاء المصلحة العامة لأعضاء النقابة، وستظل الأيام الشاهد الأول على استمرار البناء والعمل الدءوب لخدمة مختلف صروح النقابة وسيظل باب الرأي والفكر مفتوحًا واسعًا لكل من أراد أن يقدم العون والدعم لتعزيز هذا العمل الاجتماعي حتى تصل السفينة بأمن ورخاء إلى حيث يرضي الجميع.