عرض مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكي على قناة «dmc» في رمضان

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القناة العارضة لمسلسل «تحت الوصايه» للفنانة منى زكي، طوال شهر رمضان الكريم 2023.

مسلسل تحت الوصاية على دي إم سي

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «تحت الوصاية» مدون به عرضه على شاشة قناة «dmc»، وعلق عليه: «تحت الوصاية رمضان 2023 شهر الفرحة».

تفاصيل مسلسل تحت الوصاية

مسلسل «تحت الوصاية»، من بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر.

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» سيدة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها قارب صيد، وتعمل على توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات، والعمل المكون من 15 حلقة.