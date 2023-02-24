قنوات عرض مسلسلات رمضان 2023.. بينها الكبير أوي 7 وسوق الكانتو

بدأت العديد من القنوات في الكشف عن المسلسلات التي ستعرض عليها، خلال شهر رمضان المقبل 2023، حيث يتميز السباق هذا العام بالتنوع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والأكشن.

مسلسل «سوق الكانتو»

وأعلنت قناة «dmc» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عرض مسلسل «سوق الكانتو» للفنان أمير كرارة، طوال شهر رمضان، وكتبت: «حصريًا مسلسل سوق الكانتو على شاشة dmc، انتظرونا في شهر الفرحة رمضان مع أمير كرارة ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب وكوكبة من نجوم الدرما المصرية».

مسلسل «عملة نادرة»

بينما أعلنت قناة «cbc» عرض مسلسل «عملة نادرة» للفنان نيللي كريم طوال شهر رمضان الكريم، حيث كتب حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استنونا في رمضان شهرالفرحة ومسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيللي كريم حصريًا على CBC».

مسلسل «الكبير أوي 7»

كما أعلنت الصفحة الرسمية لقناة «on» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المسلسل الذي سيعرض على شاشتها طوال شهر رمضان 2023، قائلين: «انتظرونا في رمضان شهر الفرحة، مسلسل الكبير أوي الجزء السابع فقط وحصريا على شاشة ON الكبيرأوي7».

مسلسل «حمدلله على السلامة»

وستعرض قناة «الحياة» طوال شهر رمضان الكريم 2023، مسلسل «حمدلله علي السلامة» للفنانة الكبيرة يسرا، وذلك حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت صورة بوستر العمل، وعلقت عليه: «استنونا في رمضان شهرالفرحة ومسلسل 1000حمدالله ع السلامة بطولة النجمة يسـرا، فقط وحصريًا على شاشة قناة الحياة».