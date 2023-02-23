الفنانة مها نصار بـ3 وجوه في رمضان بينها «سوق الكانتو» و«ضرب نار»

تشارك الفنانة مها نصار، في مسلسل سوق الكانتو، مع أمير كرارة ومي عزالدين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكشفت مها عن البوستر الدعائى الخاص بها في العمل عبر حسابها بالسوشيال ميديا، والذى تجسد فيه شخصية فاطمة، وهى بنت مصرية ومن عائلة أمير كرارة، ابنة خاله ومتزوجه من شقيقه في نفس الوقت، وتكشف الأحداث عن تطورات ومفاجآت خاصة بالشخصية.

مها نصار ابنة خال أمير كرارة وزوجة شقيقه

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في إطار شعبي قبل 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، ويشهد كثيرا من المواقف المثيرة المليئة بالتشويق والأكشن والرومانسية.

مها نصار تشارك في مسلسل ضرب نار

وفي سياق آخر، تواصل مها نصار تصوير مشاهدها في مسلسل ضرب نار، والذي تجسد فيه شخصية سحر الصديقة المقربة لـ مهرة، التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز ويعيشان سوياً في شبرا ويواجهان العديد من المواقف.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

وتشارك في مسلسل تحت الوصاية

كما تشارك مها نصار في بطولة مسلسل تحت الوصاية، مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدي الشامي، خالد كمال، محمد عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج.