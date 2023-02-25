محافظ شمال سيناء يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة إعداد قاعدة بيانات بالتغيرات المكانية الخاصة بالأجهزة والمصالح الحكومية، على مستوى المحافظة لعرضها على الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ، في الاجتماع المنعقد اليوم السبت برئاسته، وبحضور عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الأجهزة الحكومية بالمحافظة، أنه مطلوب إعداد كل البيانات من مختلف القطاعات شاملة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، مع تدقيق كل البيانات ومراعاة الدقة فيها، وأن يكون هناك توافق بين الوزارات والأجهزة المعنية على المشروعات ذات الأولوية التى يتم تنفيذها، وكل ما يتعلق بخطة التطوير وبما يسهم في تحسين وتوفير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات.

إحداث نقلة أعمال لتطوير المحافظة

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بإحداث نقلة في أعمال تطوير محافظة شمال سيناء، سواء من خلال التحديث وتوفير الخدمات المختلفة، ومتابعة خطط التنمية في المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التركيز على المشروعات ذات الإحداثيات الموجودة، بالتنسيق مع مجالس المدن لتجهيز التغيرات الصحيحة والثابتة والمرتبطة بالإحداثيات والمتغيرات المكانية التى يتم رفعها، مشيرا إلى ضرورة السرعة والدقة في البيانات المطلوبة.

استعراض أعداد المشروعات المقامة

واستعرض عددا من المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها والمقترح تنفيذها في محافظة شمال سيناء.

ومن جانبه، بحث عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات من مياه وآبار وأراضٍ زراعية وقابلة للاستزراع ووحدات سكنية ومدارس ومراكز شباب ومستشفيات ووحدات صحية ومناطق صناعية وكهرباء وغيرها، والتى تستهدف تنمية وتطوير الخدمات والنهوض بها.