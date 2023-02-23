محافظ شمال سيناء: تسليم منشآت رفح الجديدة إلى الهيئات التابعة لها

بدأت اللجان المختصة بعملية بناء رفح الجديدة، بتسليم الهيئات التى انتهى تجهيزها وبناءها إلى المديريات المختصة، استعدادا لعملية الافتتاح.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان له، إنّ هناك هيئات حكومية برفح الجديدة تم الانتهاء من انشاءها وتسليمها إلى الجهات المتخصة بها والمديريات، وجاري عملية تسليم باقي المنشات تباعا.

تسليم الهيئات الحكونية الجاهزة للجهات المختصة

وأضاف المحافظ أنّه تم تسليم مخبز المدينة إلى مديرية التموين، علاوة على تسليم مدرسة رفح الجديدة التي تم بناءها بشكل حضاري يتسع لجميع المراحل التعليمية إلى مديرية التربية والتعليم، وتسليم مسجد المدينة العملاق إلى مديرية الأوقاف، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من النادي ومركز الشباب والسنترال، والوحدة الصحية التي سوف يتم تسليمها الى مديرية الصحة.

عمارات سكنية عملاقة وحضارية

وأشار إلى أنه بهذا تكون جميع المنشآت الخدمية تم تجهيزها، علاوة على العمارات السكنية بالمراحل الأولى، موضحا أنّ الصرح المعماري لرفح الجديدة مستمر بحسب الخطة الحكومية وتعليمات القيادة السياسية، وأنّ قطار التنمية بدأ انطلاقه بتلك المناطق دون توقف.

محور الشيخ زويد رفح الجديد

وكانت شركات المقاولات شرعت في إنشاء محور الشيخ زويد رفح، بطول 7 كيلومترات، بداية من منطقة أبوفرج غرب الشيخ زويد حتى معبر رفح، مرورا بمدينة رفح الجديدة، شامل إشارات مرورية، وحارات عملاقة وبلدورات وعملية تشجير، وتركيب إشارات ضوئية بشكل حضاري لأول مرة في شمال سيناء، بما يواكب التقدم الحضاري العالمي.