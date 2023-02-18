مبادرة لتقديم الدعم لأطفال شمال سيناء بالمدراس: «أنت الأغلى»

قالت الدكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة «أنت الأغلى» هدفها ترسيخ قيم ومبادئ الولاء والانتماء لدى النشء، ونشر التثقيف والتوعية المجتمعية بصفة عامة، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت من محافظة شمال سيناء، جاءت بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم.

فكرة مبادرة «أنت الأغلى»

وأضافت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن فكرة مبادرة «أنت الأغلى» جاءت بغرض إحداث حراك في كل أوجه التنمية سواء من الناحية الثقافية أو الرياضية أو الفنية، لافتة إلى أنه تم الاعتماد على العديد من الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهة فضلا عن الأنشطة الفنية مثل الرسم والتلوين والصلصال وغيرهم، بينما كانت الأنشطة الثقافية عبارة عن مجموعة ورش عمل عن التنمية ورفع قيم الولاء وتعزيز السلوك الإيجابي وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف.

اكتشاف المواهب بين الطلاب هدف رئيسي

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن اكتشاف المواهب بين الطلاب كانت من أهم النقاط التي يتم العمل عليها في كل الورش سواء الفنية أو الثقافية أو الرياضية، موضحة أن مبادرة «أثر» كانت مشاركة معنا وكانت تجري الورش مع الأطفال.