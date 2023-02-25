نقابة مهندسي القاهرة: فائض ميزانية 2022 تخطى الـ18 مليون جنيه

استعرض المهندس نادر شمس أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة قوائم الدخل للنقابة وفروعها عن السنة المنتهية في 31/12/2022، أثناء انعقاد الجمعية العمومية اليوم مؤكدًا أن فائض الميزانية تخطى الـ18 مليون جنيه.

وقدم نادر شمس قوائم الدخل (لنقابة القاهرة ونادي حلوان ونادي أبو الفدا) عن عام 2022.

أولا: قائمة الدخل لنقابة القاهرة الفرعية (مقري عماد الدين ومدينة نصر)

الإيرادات: تتكون بنود الإيرادات خلال عام 2022 من خمس بنود (زيادة في 3 بنود وانخفاض في بندين)

1- زيادة بند فائض إيرادات الانشطة بنسبة 100% عن عام 2021 نظرا لانتهاء جائحة كورونا وإقبال المهندسين المتدربين على الدورات التدريبية بالنقابة خلال عام 2022.

2- زيادة بند الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 68,42 % عن عام 2021.

3- زيادة بند إيرادات عائد الإستثمار بالبنوك بنسبة 3,22% عن عام 2021 .

4- انخفاض بند إيرادات الدمغة بنسبة 23,07% عن عام 2021 لسببين السبب الأول وهو نقل وتحويل توريد الدمغة من نقابة القاهرة إلى النقابة العامة مباشرة دون المرور على نقابة القاهرة كالسابق في ثلاثة جهات، وقد بلغت التعاملات مع هذه الجهات بمبلغ 50 مليون جنيه فقدت نقابة القاهرة نسبتها من تحصيل الدمغة من هذه الجهات وتقدر بثلاثة ملايين جنيه تقريباً.

ميزانية نقابة المهندسين

والسبب الثاني يرجع إلى إيقاف وتجميد التعامل بقانون التصالح على مخالفات البناء طوال عام 2022 مما ادى لانخفاض دمغة التصالح.

5- انخفاض بند ايرادات مزاولة المهنة والسلامة الإنشائية والتصالح بنسبة 41,93% نظراً لايقاف العمل بقانون التصالح وتأخر أصدار قانون البناء الجديد

المصروفات: تتكون بنود المصروفات خلال عام 2022 من أربعة بنود ( 2 بند زيادة وبند انخفاض وبند ثابت ) زيادة المصروفات حيث بلغت 15,86مليون جنيه عام 2022 مقارنة بـ 14,80مليون جنيه عام 2021بنسبة 7 % وترجع أسباب الزيادة الى :-

1 - زيادة بند المصروفات العمومية بسبب تحمل النقابة جزء من مصروفات انتخابات عام 2022 وأيضاً تحمل النقابة المنح والمكافآت والتأمينات الاجتماعية للعاملين بنادي حلوان ونادي أبو الفدا ومرافق نادي أبو الفدا ورغم زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 20 % كالكهرباء والمياه والغاز والصيانة والإصلاح والتجديدات إلا إنه تم تخفيض هذه النسبة إلى 7 % وذلك عن طريق التوفير وترشيد النفقات والاستهلاك.

2 - زيادة بند دعم أنشطة النقابة عام 2022 ( الرحلات والمصايف والندوات وحفلات التكريم) حيث بلغت 738 ألف جنيه مقارنة بـ 349 ألف جنيه نظراً لدعم النقابة لحفلات التكريم والندوات والمؤتمرات .

3 - انخفاض بند مصروفات نماذج وشهادات وتقارير السلامة الإنشائية حيث بلغت 689 ألف جنيه مقارنة 1,307 آلاف جنيه عام 2021 بنسبة انخفاض 47 % و ذلك لإيقاف قانون التصالح وقلة ملفات المتعاملين بالتصالح.

4 – ثبات بند مصروفات الإهلاك

* الفائض: بلغ الفائض 18,567مليون جنيه رغم انخفاض إيرادات التصالح والدمغة الهندسية الخاصة بها حيث تم التغلب على هذا الانخفاض بفتح جهات جديدة لتحصيل الدمغة الهندسية وانخفاض المصروفات العمومية بتخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك.

* مجمع الفائض التراكمي: زاد مجمع الفائض التراكمي للنقابة من مبلغ 119,498 مليون جنيه ليصبح الإجمالى 136,528 مليون جنيه عام 2022.

السيولة بالبنوك

بلغت السيولة في البنوك نهاية عام 2022مبلغ 120,304مليون جنيه بزيادة عن عام 2021 حيث كانت 112,968 مليون في عام 2021 بـ زيادة قدرها 7 ملايين جنيه.

ثانياً: قائمة الدخل لنادي حلوان

بالمقارنة بين إيرادات ومصروفات النادي عن عامي 2022، 2021 نجد الآتي:

إيرادات نادي حلوان بلغت خلال عام 2022 قيمة قدرها 400 ألف جنيه مقارنة بـ363 ألف جنيه عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10,19 % بفارق 37 ألف جنيه.

بلغت مصروفات النادي خلال عام 2022 مبلغ 382 ألف جنيه مقارنة بـ481 ألف جنيه عام 2021 بفارق 98 ألف جنيه بنسبة إنخفاض قدره 20,58 %.

وبخصم المصروفات من الإيرادات خلال عام 2022 نجد أن النادىي قد حقق فائض 17,602 ألف جنيه بسبب انخفاض مصروفات النادي.

ثالثاً: قائمة الدخل لنادي أبو الفدا

نظراً لاستكمال أعمال الانشاءات والتطوير للنادي ونظراً لصعوبة الحصول على تراخيص الموافقات للبدء في أعمال مرافق البنية التحتية للنادي ورغم كل هذه الأسباب والظروف فإن النادي قد حقق إيرادات بمبلغ 2,993 مليون جنيه، وبلغت مصروفات النادي 2,975 مليون جنيه.

وبخصم المصروفات من الإيرادات نجد أن نادي أبو الفدا قد استطاع تحقيق فائض قدره 17839,86 جنيه عام 2022 و قد تحقق هذا الفائض لوجود ما يلي:

التشغيل الذاتي للكافيتريا والفتح الجزئي للنادي بداية من 1/4/2022الذي حقق فائضا 449 ألف جنيه مما ساعد على سداد جزء كبير من المصروفات والالتزامات التي على النادي.

رابعاً: وبتجميع ما سبق فقد تم عمل قائمة دخل مجمعة لنقابة القاهرة ونادي حلوان ونادي أبو الفدا نتج عنها، إجمالي الفائض بالنقابة وفروعها ( النوادى ) مبلغ 18 مليونا و602 ألف جنيه خلال عام 2022.