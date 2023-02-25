موعد ومكان تشييع جثمان الشاعر سعد عبدالرحمن

قال الكاتب درويش الأسيوطي، صديق الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة السابق، الذي رحل منذ قليل عن عمر ناهز 69 عاما، إن جثمان الراحل سيشيع غدا من بلدته أسيوط.

موعد مكان تشييع جثمان سعد عبد الرحمن

وأضاف «الأسيوطي» في تصريحات لـ«الوطن»: سيتحرك جثمان الصديق الشاعر سعد عبد الرحمن من مستشفى الهرم الساعة 2 صباحا، متوجها إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط، وسيتم الصلاة والدفن بمدافن أسيوط القديمة، تشيع الجنازة صباح الغد، على أن يقام العزاء مساء غد بالمركز الإسلامي بأسيوط.

ونعى الأسيوطي الشاعر الراحل، قائلا: كان سعد عبد الرحمن صديق عمري، وإنسان عزيز وأخ وقريب من الجميع، هو مرجع لنا جميعا في الأدب اللغة، وهو شاعر مبدع وإنسان صادق مع نفسه ومع الآخرين، ومترفع عن كل التفاهات، لم يسعى على مدار عمره إلى منصب أو جائزة أو لجنة أو شيء من هذا القبيل.

معلومات عن سعد عبد الرحمن

سعد عبد الرحمن، من مواليد أسيوط في العام 1954، حاصل على ليسانس الآداب والتربية عام 1979، وعضو اتحاد الكتاب، تولى عددا من المسؤوليات والمناصب في وزارة الثقافة منها أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ20، عضو لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة 2007 - 2011، كما تولى رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 2011- 2014.

أعمال سعد عبد الرحمن

ومن بين أعماله دواوين: «حدائق الجمر»، «النفخ في الرماد»، «المجد للشهداء»، وكتاب «التعليم المصري في نصف قرن»، وله كتاب تحت الطبع «من وحي كورونا»، بخلاف العديد من الدراسات والمقالات الأدبية والثقافية المتنوعة في كثير من الصحف والمجلات الأدبية والثقافية العامة.