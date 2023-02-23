«قصور الثقافة» تصدر كتاب «مصر والثورات الصناعية» لـ مصطفى جودة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب «مصر والثورات الصناعية» للدكتور مصطفى جودة، أستاذ علوم وهندسة المواد ورئيس الجامعة البريطانية الأسبق، ضمن إصدارات سلسلة «الثقافة العلمية».

تاريخ وأثر الثورات الصناعية في تغيير وجه العالم

الكتاب يتناول تاريخ وأثر الثورات الصناعية في تغيير وجه العالم منذ الثورة الأولى في بريطانيا، عقب اختراع الآلة البخارية، مرورا بالثورة الثانية واستخدام الطاقة الكهربائية، ثم الثورة الثالثة نتيجة اكتشاف الكمبيوترات، وصولا إلى الثورة الرابعة الجارية الآن وأبرز مظاهرها استخدام الروبوتات في العملية الإنتاجية، إضافة الى الذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة، والطبع ثلاثي الأبعاد والتقنيات الحيوية وغيرها، وكيف أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك الثورات.

عن الكتاب يقول رئيس تحرير السلسلة الدكتور شريف قنديل في بيان صادر عن قصور الثقافة: «هذا الكتاب يأتي في زمن فارق يمر فيه العالم بثورة صناعية رابعة تشبه الطوفان وتغير كل شيء في طريقها، ومصر تحاول بفاعلية شديدة أن تواكب هذه الثورة، فهي تملك إمكانيات بشرية هائلة وموارد متنوعة تستطيع أن تصنع التغيير. والكتاب محاولة لفهم الدنيا التي تتغير حولنا ويبين سعينا الراسخ منذ فجر التاريخ لرفعة أوطاننا».