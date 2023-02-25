ضبط صاحب متجر للتلاعب في وزن وصلاحية طن أرز بمخزن بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط أحد التجار يتلاعب في وزن وصلاحية طن أرز بمخزن في الإسكندرية، من أجل زيادة المكسب بطرق غير شرعية، وذلك ضمن حملة مكبرة نتيجة للتعليمات المشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية حفاظا على حقوق المواطنين.

حملة مكبرة على المخازن غرب الإسكندرية

بدأت الواقعة حين أجرت إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة وأشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات بنطاق الإدارة.

تلاعب في وزن وصلاحية طن أرز بمخزن في الإسكندرية

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن سلع غذائية لقيام صاحبه ببيع كيلو الأرز بأزيد من السعر الرسمى عن طريق إنقاص الوزن وقيامه بطمس تاريخ الصلاحية بغرض الغش التجاري وتم التحفظ على عدد 50 بالتة أرز زنة البالتة 20 كجم بإجمالي واحد طن أرز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، فيما أكدت مديرية التموين في الإسكندرية على استمرار الحملات لردع المخالفين والحفاظ على حقوق المواطنين.