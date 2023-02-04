«تموين الإسكندرية» تشن حملة رقابية مكبرة على الأسواق وتحرر 32 محضرا

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملة على مستوى المحافظة بإشراف مؤنس محمد، مشرف عام الرقابة في المديرية، وأسفرت عن تحرير 32 محضرا.

أعداد المحاضر

وانقسمت المحاضر إلى 9 محاضر للمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية و5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية، و3 محاضر لمخابز بلدية لعدم إعطاء لون صرف الخبز للمواطنين، ومحضر عدم وجود ميزان بأحد المخابز البلدية، ومحضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة ليصل رغيف الخبز المدعم إلى مستحقيه، بالمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة، وبدون عناء أو ازدحام.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم السبت، جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.