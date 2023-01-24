«تموين الإسكندرية» يضبط مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص في برج العرب

استطاعت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له من خلال حملات الإدارة أن تضبط منشطات نمو في مصنع أدوية بيطرية وفيتامينات ومضادات سموم.

ووفقا لبيان إدارة تموين الإسكندرية، جرى ضبط أحد مصانع الأدوية البيطرية بدون ترخيص من الجهات المختصة و تم تحريز عدد 40 كرتونة، بداخل كل كرتونة عدد 25 كيس زنة الكيس الواحد واحد كيلو جرم «منشطات نمو» بإجمالي كمية قدرها 2000 كيلو جرام

ضبط 30 كرتونة ڤيتامينات بأحد المصانع البيطرية

كما جرى ضبط عدد 30 كرتونة بداخل كل واحدة عدد 8 كيس زنة الكيس الواحد 3 كيلو جرام «فيتامين» بإجمالي كمية قدرها 720 كيلو جرام.

وتحريز عدد 20 كرتونة بداخل كل واحده عدد 25 كيس زنة واحد كيلو جرام «مضاد سموم» بإجمالي كمية قدرها 500 كيلو جرام و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتحرير محاضر للعرض على وكيل النائب العام .

ووفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات سيتم تكثيف الحملات الرقابية في جميع أحياء المحافظة.