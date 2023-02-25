أرخص 9 منتجات في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. أسعار أقل من السوق

تواصل معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، بعرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الحرة بتخفيضات تصل إلى 30% لمجابهة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل الأهالي.

وتستعرض «الوطن» أسعار 9 سلع غذائية في معارض أهلا رمضان بينها الزيت والأرز والسكر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان بحسب ما أعلن محمود ثابت، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، زيت خليط 800 ملي 35 جنيها.

- زجاجة زيت هلا عباد 750 ملي 49.5 جنيه.

- زجاجة زيت كريستال ذرة 800 ملي 70 جنيها.

- علبة مسلي 1500 جرام 101 جنيه.

وفي محافظة قنا أعلنت مديرية التموين بالمحافظة أسعار السلع الغذائية الذي جاء من بينها مكرونة الأصيل سعة 300 جرام، والذي بلغ سعرها 5 جنيهات، وسعر شاي العروسة 40 جراما 5 جنيهات، وسعر علبة الصلصة 200 جراما 7 جنيهات، وسعر علبة المربى 220 جرام 9 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وجاء سعر كيلو الفول البلدي بحسبما صرحت به الدكتورة سهير شرف كبير مفتشي التموين بمحافظة المنوفية لـ«الوطن»، إن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظة 30 جنيها للكيلو وسعر كيلو الدقيق الفاخر معبأ 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الأرز 14.5 جنيه، وكيلو العدس 31 جنيها.