«تجارية الدقهلية»: إقامة معرض كبير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد المحاسب سامي سلطان، نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنشاء معرض كبير، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، وعدد من الوزارات، لتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار أقل بكثير من الأسواق، بالتنسيق مع كبرى الشركات المصنعة والموردة.

وأضاف «سلطان»، في بيان صحفي، أن معارض «أهلاً رمضان» المقامة داخل محافظة الدقهلية، تحديدا داخل استاد المنصورة، تشهد إقبالاً غير مسبوق من المواطنين، حيث تتوافر كل السلع والاحتياجات الأساسية للمنازل بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

ضخ كميات إضافية ومخزون احتياطي للسلع الغذائية

وأشار أنه تم التوجيه لكل التجار والشركات المشاركة في المعارض بضخ كميات إضافية ومخزون احتياطي لجميع السلع الغذائية والسلع التموينية، من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم والخضروات والبلح وياميش رمضان، لاستيعاب آلاف المواطنين المترددين على المعارض يوميا، مشيدا بجودة السلع التي يتم عرضها من خلال المعرض وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 30%.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأشاد نائب رئيس غرفة الدقهلية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون بشدة من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة لغلاء بعض الأسعار تأثراً بالأحداث الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية.