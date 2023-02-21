أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان.. زجاجة الزيت بـ 35 جنيها

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة التخفيضات في معارض أهلا رمضان تتفاوت ما بين ‏نسبة 25% وصولا إلى 30%، من أجل إتاحة السلع أمام جميع المواطنين المترددين لشراء مستلزماتهم من معارض أهلا رمضان، مؤكدة أن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان في متناول جميع المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين، أن الحملات الرقابية تراقب على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان، للتأكد من طرح سلع ذات جودة عالية مع الإلتزام بالأسعار المخفضة المقررة خاصة للسلع الغذائية الأساسية، والتي يبلغ أسعارها كالتالي:

** الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها.

** السكر بسعر 14.5جنيه.

** الدقيق بـ17 جنيها.

** الأرز من 14.5 إلى 16.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

** المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن نصف كيلو جرام.

** الدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو.

** اللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها.

** اللحوم البرازيلي المجمدة 120جنيها.

** طبق ‏البيض 86 جنيها.

وزارة التموين

وتنتشر معارض أهلا رمضان على مستوى عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التي توفر السلع الرمضانية بأسعار مخفضة، فيما أعلنت وزارة التموين أن هناك عددا كبيرا من السلاسل التجارية الخاصة رغبت في تخصيص أجنحة أهلا رمضان داخلها وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم وذلك برقابة من حملات الوزارة للتأكد من تقديم تخفيضات على السلع المطروحة بها.