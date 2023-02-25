منتج «مذكرات زوج» يكشف عن البوستر الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه في رمضان

كشف المنتج تامر مرتضى عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الدعائي للمسلسل الرمضاني مذكرات زوج.

ونشر مرتضى، البوستر الدعائي، وعلق عليه: «مذكرات زوج إن شاء الله رمضان 2023، عن رائعة الكاتب أحمد بهجت، إنتاج أرما والمتحدة».

مسلسل مذكرات زوج

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، ويُشارك في بطولته خالد الصاوي، ونور النبوي وطارق لطفي وعائشة بن أحمد وآخرين.

جزيرة غمام

وكان الفنان طارق لطفي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل «جزيرة غمام»، الذي تدور أحداثه حول خلدون والعايقة الغجرية اللذين استقرا في جزيرة غمام وحاولا السيطرة على أهلها ظنًا منهما أنها تحوي كنزا وسرا كبيرا لا يعلمه أحد، وحاولا بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

أما الفنان خالد الصاوي، حقق نجاحا في رمضان 2021، بمسلسل اللي ملوش كبير، بطولة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي.