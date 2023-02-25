أنغام تطرح البوستر الدعائي لأغنية نسينا نعيش

طرحت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لكليبها الجديد الذي يحمل عنوان «نسينا نعيش».

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه: «حبيتك قبل ما أقابلك بسنين وفي الآخر نسينا نعيش، بكرة الساعة 6».

أغنية خليني شوية معاك

وطرحت أنغام، مؤخرا، أغنية «خليني شوية معاك» بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على اليوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

يذكر أن أنغام أحيت 24 فبراير الجاري، حفلا غنائيا في قطر رفع شعار كامل العدد.