أحمد المسلماني: 9 آلاف فدان مساحة مدينة غرب قنا الجديدة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مدينة غرب قنا الجديدة رائعة، وهي من مدن الجيل الرابع في مصر، ففي عام 2017 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتأسيسها.

بنية أساسية مكتملة

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة، أنّ المدينة بها عمارات وأحياء سكنية وبنية أساسية مكتملة، أي أننا خطونا خطوات كبيرة في إنشاء هذه المدينة.

المرحلة الأولى من المدينة

وتابع الإعلامي: «9000 فدان مساحة هذه المدينة والمرحلة الأولى تقدر بأكثر من 1000 فدان، وهناك بنية أساسية من كل شيء تقريبا، والبنية الأساسية تم الانتهاء منها بدرجة تقترب من الـ100%».

وأشار إلى أنّ هذه المدينة سهل الوصول إليها والحركة منها لأنها على طرق رئيسة، إما طريق قنا- القاهرة، أو طريق قنا- الأقصر، وهذه المدينة ستضم أكثر من نصف مليون نسمة.

وشدد إلى أنها مدينة جميلة جديدة نصف مليونية من مدن الجيل الرابع، وتعبر عن صناعة الأمل في مصر.