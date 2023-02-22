أحمد المسلماني: مذكرات «قارئ الجثث» رصدت جزءا من تاريخ مصر في أوائل القرن الـ 20

أشاد الإعلامي أحمد المسلماني، بمذكرات الدكتور سيدني سميث «قارئ الجثث»، الذي رصد جزءا من تاريخ مصر في أوائل القرن العشرين.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامجه «الطبعة الأولي»، والمذاع على قناة «الحياة»: «هو طبيب عالمي من أطباء التشريح الكبار، عمل في مصر وكان مهتما بالجريمة، ومن خلال التشريح كان يصل إلى أمور متعلقة بعلم النفس والاجتماع».

عميد كلية الطب بجامعة «أدنبرة»

وتابع: «الدكتور سيدني أصبح عميد لكلية الطب بجامعة أدنبرة بعد عودته إلى بريطانيا، وألف كتابا مع طبيب مصري، وفي معرض الكتاب هذا العام، عرض هذا الكتاب وكان الأكثر مبيعا، وهو (قارئ الجثث.. شهادة طبيب بريطاني على مصر الملكية)».

الجرائم في مصر

واختتم: « الطبيب عندما تحدث في هذا الكتاب تكلم عن أكثر من نقطة تخص الجرائم التي كانت سائدة في مصر بشكل كبير جدا أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20، لأن الريف المصري كان فقيرا للغاية في ذلك الوقت، وكان ذلك قبيل وأثناء ثورة 1919، ونتيجة الفقر وعدم الأمن على حد وصفه في الكتاب كان هناك ابتكار في الجرائم».